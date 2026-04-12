Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення та забезпечення їхніх базових потреб.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області передбачає одноразову виплату у розмірі 1500 гривень для визначених категорій населення, повідомляє Politeka.

Підтримку запроваджено відповідно до рішення уряду.

Ініціативу затвердив Кабінет Міністрів України 18 березня 2026 року постановою № 341 «Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення». Кошти нарахують автоматично у квітні без подання заяв.

Право на отримання мають громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати. Водночас їхній загальний розмір не повинен перевищувати 25 950 гривень, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

Доплата охоплює пенсії за віком, інвалідністю та у зв’язку з втратою годувальника, а також виплати за вислугу років і спеціальні надбавки. Йдеться про державних службовців, посадовців органів місцевого самоврядування, військових і науковців.

Окремо підтримку передбачено для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, захисників України та родин загиблих або зниклих безвісти. Для цих категорій фінансова допомога надається незалежно від суми пенсійного забезпечення.

Програма поширюється на одержувачів соціальних виплат, серед яких внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю та громадяни без права на пенсію. Також її отримають доглядальники, одинокі матері, опікуни, багатодітні родини й батьки-вихователі.

Якщо особа одночасно належить до кількох категорій, виплата здійснюється лише за однією підставою. Такий механізм визначений урядовою постановою.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення та забезпечення їхніх базових потреб у квітні 2026 року. Мешканцям рекомендують перевіряти зарахування коштів у банківських установах або через електронні сервіси.

