Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области направлена ​​на поддержку социально уязвимых слоев населения и обеспечение их базовых потребностей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области предусматривает единовременную выплату в размере 1500 гривен для определенных категорий населения, сообщает Politeka.

Поддержка введена в соответствии с решением правительства.

Инициативу утвердил Кабинет Министров Украины 18 марта 2026 г. постановлением № 341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения». Средства будут начислены автоматически в апреле без подачи заявлений.

Право на получение имеют граждане, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты. В то же время, их общий размер не должен превышать 25 950 гривен, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

Доплата охватывает пенсии по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца, а также выплаты за выслугу лет и специальные надбавки. Речь идет о государственных служащих, чиновниках органов местного самоуправления, военных и ученых.

Отдельно поддержка предусмотрена для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, защитников Украины и семей погибших или пропавших без вести. Для этих категорий финансовая помощь оказывается вне зависимости от суммы пенсионного обеспечения.

Программа распространяется на получателей социальных выплат, в том числе внутренне перемещенные лица, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью и граждане без права на пенсию. Также ее получат сидетели, одинокие матери, опекуны, многодетные семьи и родители-воспитатели.

Если лицо одновременно относится к нескольким категориям, выплата производится только по одному основанию. Такой механизм определен правительственным постановлением.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области направлена ​​на поддержку социально уязвимых слоев населения и обеспечение их базовых потребностей в апреле 2026 года. Жителям рекомендуют проверять зачисление средств в банковских учреждениях или через электронные сервисы.

