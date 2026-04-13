Графіки відключення світла у Сумах на 14 квітня вводяться на окремих вулицях містя через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Знеструмлення здійснюватимуться за конкретними адресами та у визначені часові проміжки, тому мешканцям варто заздалегідь ознайомитися з графіками та підготуватися до можливих перебоїв зі світлом.

З 08:00–16:00 години не буде електрики в будинках, що розташовані на наступних вулицях Сум:

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Лебединська — 1, 11/1, 13, 15, 19, 21

Новий — 10

Миколи Леонтовича — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34

Ганнівська — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

2-га Лебединська — 2А

Паркова — 1

Сад. Тов-во ”Тепличний” — 147

З 09:00–16:00 години у місті Суми будуть тривати планові вимкнення електрики. Світло зникне через проведення профілактичних робіт в будинках, що знаходяться за адресами:

Дунайська — 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Передова — 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Тиха — 1

Путивльська — 3, 5/1, 8

Чернігівська — 7

Піщанська — 58.

