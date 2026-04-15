Заплановані додаткові графіки відключення світла у Вінницькій області на 16 квітня.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що вводяться у частині Вінницької області на 16 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Заплановані додаткові графіки відключення світла у Вінницькій області на 16 квітня, які носять тимчасовий характер і пов’язані з проведенням робіт в електромережах.

З 10 до 13 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Вендичани. Знеструмлять наступні вулиці:

8 Березня — 555, 557;

Вінницька — 1А, 1Г, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9–18, 20–24, 26, 28, 30, 32–36, 38–40, 42, 44, 46–50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 502, 702;

Дубініна — 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20, 31;

Поплавського — 4, 6, 8А;

Робітнича — 1–22 (з уточненнями 2/31, 19/2);

Соборна — 3/1, 8, 15;

Шевченка — 1–30;

Юності — 4–73/2;

пров. 1-й Дубініна — 1/8–14;

пров. Юності — 2/1–27/27.

З 10 до 13 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в місті Могилів-Подільський в будинках, що знаходяться за наступними адресами:

Острівська — 2;

Сагайдачного — 8;

Тропініна — 47;

З 9 до 17 години знестремлять частину будинків в населеному пункті Яруга. Зокрема світло зникне за такими адресами:

Виноградна — 46;

Вишнева — 43, 708;

Гірська — 1–18, 508–516;

Дністровська — 1–31, 33А–33Б, 36–38, 42–53, 55–59, 66–77, 87, 91А–92, 93–95, 98–103, 105–114, 118–122, 127–132, 135–139, 141–145, 148–152, 154–160, 162–166, 513, 517, 519;

Миру — 5–28, 38–49, 52, 55А–56, 58–62, 66–75, 80–86, 93–98, 102–107, 520, 522, 526;

Перемоги — 3, 8, 18, 22, 26, 26А, 27, 28, 30, 37, 41, 43, 47, 703;

Дністровська — 32/А.

