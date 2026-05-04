Подорожчання проїзду у Львові може набути чинності з 16 травня 2026 року після завершення громадського обговорення, яке ініціювала міська рада, передає Politeka.

Проєкт нових тарифів уже оприлюднили на офіційному рівні. Після аналізу розрахунків перевізників, які пропонували встановити вартість квитка на рівні 41–42 грн, у мерії визначили нижчі показники для пасажирів.

Найдорожчим стане квиток, придбаний у водія — 30 грн замість нинішніх 25. Оплата за допомогою електронної картки «Леокарт» становитиме 23 грн, банківською карткою — 26 грн. Для студентів передбачено пільгову ціну — 11,5 грн.

Зросте й вартість проїзних документів. Місячний абонемент на всі види транспорту коштуватиме 1150 грн, тоді як студентський — 575 грн. Також планують підвищити штраф за безквиткову поїздку до 520 грн відповідно до чинного законодавства.

Громадське обговорення триватиме до 8 травня. У разі відсутності різких змін на паливному ринку нові тарифи запрацюють у визначені строки.

Представники транспортної галузі наголошують, що перегляд вартості пов’язаний зі зростанням витрат на пальне. За даними перевізників, із березня накопичені борги за дизель перевищили 20 мільйонів гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду у Львові пояснюють економічними чинниками та необхідністю забезпечення стабільної роботи громадського транспорту міста.

Крім того, у Львові також повідомляли про новий графік руху поїздів. Укрзалізниця» наголошує, що ці зміни вводяться, щоб забезпечити безпечне та зручне курсування, а пасажири мають планувати поїздки з урахуванням оновлень.

