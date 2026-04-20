Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області пропонують через приватні оголошення та онлайн-платформу «Допомагай», де жителі регіону надають переселенцям тимчасовий прихисток у квартирах і будинках, передає Politeka.

Сервіс об’єднує різні формати проживання — від кімнат у містах до садиб у передмісті. Це дозволяє обрати оптимальний варіант залежно від потреб, складу сім’ї та готовності до спільного побуту з власниками помешкань.

У Харкові на Салтівському шосе доступна кімната у двокімнатній квартирі. Вона розрахована на одну жінку, яка за домовленістю може допомагати господині та частково доглядати літню людину. Поруч розташовані магазини та зупинки громадського транспорту, що забезпечує зручну логістику.

Ще одна пропозиція знаходиться в селі Бабаї Харківського району. Там надають приватний будинок із двома кімнатами, кухнею, газопостачанням і водою. Санвузол розташований на подвір’ї. На території є сад, погріб і господарські споруди, а також дозволене проживання з домашніми тваринами. Відстань до обласного центру становить близько 12 кілометрів.

Частина оголошень передбачає спільне проживання з господарями та допомогу по дому, інші — автономний формат без додаткових зобов’язань. Усі варіанти містять контакти власників для оперативного узгодження умов заселення.

Таким чином, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області залишається одним із доступних способів швидко знайти тимчасовий прихисток і адаптуватися до нових умов.

Актуальну інформацію можна отримати через платформу «Допомагай» або звернувшись до соціальних служб регіону, які регулярно оновлюють перелік пропозицій.

Останні новини України:

