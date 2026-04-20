Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области остается одним из доступных способов быстро найти временное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предлагают через частные объявления и онлайн-платформу «Допомагай», где жители региона предоставляют переселенцам временное убежище в квартирах и домах, передает Politeka.

Сервис объединяет различные форматы проживания – от комнат в городах до усадеб в пригороде. Это позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей, состава семьи и готовности к общему быту с владельцами жилья.

В Харькове на Салтовском шоссе доступна комната в двухкомнатной квартире. Она рассчитана на одну женщину, которая по договоренности может помогать хозяйке и частично ухаживать за пожилым человеком. Рядом расположены магазины и остановки общественного транспорта, что обеспечивает удобную логистику.

Еще одно предложение находится в селе Бабаи в Харьковском районе. Там предоставляют частный дом с двумя комнатами, кухней, газоснабжением и водой. Санузел расположен во дворе. На территории есть сад, погреб и хозяйственные постройки, а также разрешенное проживание с домашними животными. Расстояние до областного центра составляет около 12 км.

Часть объявлений предусматривает совместное проживание с хозяевами и пособие по дому, другие — автономный формат без дополнительных обязательств. Все варианты содержат контакты владельцев для оперативного согласования условий заселения.

Актуальную информацию можно получить через платформу «Допомагай» или обратившись в социальные службы региона, регулярно обновляющие перечень предложений.

