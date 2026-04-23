Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області вводять тимчасово через планові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі, що впливають на частину приміських рейсів наприкінці квітня та в окремі дні травня, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються як часу відправлення, так і прибуття окремих маршрутів, а також повного або часткового коригування напрямків руху. У «Укрзалізниці» пояснюють, що це пов’язано з технічними роботами на коліях.

25 квітня поїзд №6022 ім. Т. Г. Шевченка — Черкаси вирушає о 05:25 замість 05:34 та прибуває о 06:33 замість 06:42. У той же день рейс №6641 Цвіткове — Миронівка змінює графік: відправлення о 05:55 замість 05:44, прибуття о 07:51 замість 07:25.

26 квітня цей самий маршрут №6641 курсуватиме з відправленням о 05:30 та прибуттям о 07:17, що також відрізняється від попереднього розкладу.

Деякі напрямки зазнають скорочення маршрутів. Зокрема, 25 квітня поїзд №6503 Знам’янка — ім. Т. Г. Шевченка виконуватиме рейс лише до Цвіткового замість повного маршруту до Миронівки. У період 28–30 квітня цей самий склад курсуватиме за аналогічно скороченим напрямком.

Окремі рейси тимчасово не курсуватимуть. 24 квітня скасовано №6025 Черкаси — ім. Т. Г. Шевченка. У дні 27–30 квітня та 1 травня не працюватимуть маршрути №6663 Передгірковий парк — Знам’янка та №6664 Знам’янка — Кременчук-Пасажирський.

Також у період 27–30 квітня скасовується рух №6899 Передгірковий парк — Павлиш, а 28–30 квітня та 1 травня — №6890 Павлиш — Передгірковий парк.

Залізничники наголошують, що всі обмеження є тимчасовими та пов’язані з технічними роботами. У зв’язку з цим Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області рекомендують перевіряти заздалегідь перед плануванням поїздок на офіційних ресурсах перевізника.

