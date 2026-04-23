Новый график движения поездов в Кировоградской области рекомендуют заранее проверять перед планированием поездок на официальных ресурсах перевозчика.

Новый график движения поездов в Кировоградской области вводится временно из-за плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, влияющих на часть пригородных рейсов в конце апреля и в отдельные дни мая, сообщает Politeka.

Изменения касаются как времени отправления, так и прибытия отдельных маршрутов, а также полной или частичной корректировки направлений движения. В «Укрзализныце» объясняют, что это связано с техническими работами на путях.

25 апреля поезд №6022 им. Т. Г. Шевченко — Черкассы отправляется в 05:25 вместо 05:34 и прибывает в 06:33 вместо 06:42. В тот же день рейс №6641 Цветково — Мироновка меняет график: отправление в 05:55 вместо 05:44, прибытие в 07:51 вместо 07:25.

26 апреля этот же маршрут №6641 будет курсировать с отправлением в 05:30 и прибытием в 07:17, что также отличается от предварительного расписания.

Некоторые направления претерпевают сокращение маршрутов. В частности, 25 апреля поезд №6503 Знаменка – им. Т. Г. Шевченко будет выполнять рейс только в Цветочный вместо полного маршрута в Мироновку. В период 28-30 апреля этот же состав будет курсировать по аналогично сокращенному направлению.

Отдельные рейсы временно не будут курсировать. 24 апреля отменен №6025 Черкассы - им. Шевченко. В дни 27-30 апреля и 1 мая не будут работать маршруты №6663 Предгорный парк - Знаменка и №6664 Знаменка - Кременчуг-Пассажирский.

Также в период 27-30 апреля отменяется движение №6899 Предгорный парк - Павлыш, а 28-30 апреля и 1 мая - №6890 Павлыш - Предгорный парк.

Железнодорожники отмечают, что все ограничения временные и связанные с техническими работами. В этой связи Новый график движения поездов в Кировоградской области рекомендуют проверять заранее перед планированием поездок на официальных ресурсах перевозчика.

