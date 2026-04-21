Заплановані графіки відключення світла у Кіровоградській області на 22 квітня мають технічний характер.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 22 квітня вводяться в частині регіону через проведення планових робіт, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Заплановані графіки відключення світла у Кіровоградській області на 22 квітня мають технічний характер і пов’язані з проведенням профілактичних та ремонтних заходів на електромережах. Йдеться про комплекс робіт, спрямованих на оновлення інфраструктури, запобігання аваріям та забезпечення стабільного функціонування енергосистеми в подальшому.

В селі Калинівка з 08:00 до 18:00 години будуть вимикати електрику через капітальний ремонт. Проте такі обмеження стосуються тільки наступних вулиць:

Шкільна — 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137–139, 141, 145, 147, 149, 151, 138

Кільцева — 1, 1А, 4–6, 8–9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19–20, 23–24, 26–28, 30–31, 34, 38, 42

Степова — 23В, 25Б, 27А, 29, 37, 50, 52, 52А, 52Б, 52В, 68

Циганська — 1–2, 2А, 3–8, 11

Інгульська — 148, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 189А, 190, 190А, 191–192, 194, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 278, 278А, 280

З 09:00 до 17:00 години село Гаївка чекають планові обмеження світла. Вони стосуються таких адрес:

Буланівка — 1–7

Академіка Доленка — 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135

В селі Обознівка з 09:00 до 17:00 години триватимуть вимкнення через капітальний ремонт. Обмеження охоплять такі вулиці:

Мирна — 1–9, 11–12, 14–15, 15А, 16, 18, 20–22, 26, 28

Світанкова — 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 53, 55, 59, 63, 67, 69, 71, 73, 79–80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134

Степова — 1–4, 6, 8–9, 11.

