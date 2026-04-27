Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 28 квітня будуть тривати у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Графіки відключення світла підготували у Кіровоградській області на 28 квітня. Це дозволить мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

28.04.2026 року вводяться додаткові графіки відключення світла з 08:00–17:00 години в селі Карлівка: Знеструмялть такі адреси:

Молодіжна — №1, 3-20, 22-24, 26, 28

Нова — №1-3

Перемоги — №1-8

Перемоги туп. — №1, 2а

Шабанова — №2-3, 6-18, 19-26, 28, 30, 34, 36, 38, 40

В. Степова — №1-2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16а

пров. Степовий — №12, 14, 17

З 09:00–21:00 години (майже на весь день) не буде електрики в селі Олександрійське. Проте обмеження триватимуть лише на наступних вулицях.

Весняна — № 1–8, 10, 12, 14–15, 17, 19, 21

Польова — № 4

Промислова — № 1–3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37

пров. Промисловий — № 2А, 4, 8, 10, 12

Семенівська — № 1–2, 2А, 3–4, 7, 9, 12, 14–19, 19А, 19Б, 20–22, 24, 26, 28, 30

Степова — № 1–10, 1А–9А, 22–23, 26, 28–32

пров. Транспортний — № 2, 2А, 4, 6, 8, 10

Фабрічна — № 2–30, 34

Чарівна — № 1, 1А, 2–7, 9–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Шахтарська — № 6

З 08:00–17:00 години зникне світло в будинках села Високі Байраки. Обмеження охоплять будинки за адресами:

Вільна — № 2, 4, 6, 11, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30

Молодіжна — № 1, 3, 11, 13, 15а, 17, 23

Набережна — № 2–27, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 52а, 52б, 54, 56, 58, 60, 71–75, 78, 78а, 80–83, 85–86, 86а, 87–91, 93–95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163

пров. Набережний — № 2, 4–5, 7, 9, 11

пров. Садовий — № 23

Шевченка — № 2, 4, 9–10, 12–14, 16, 18, 30, 34, 38, 40, 42, 44

Травнева — № 8–9, 11, 18

Центральна — № 3, 8, 8а, 10–11, 11б, 12–21

В селі Рожнятівка також діятимуть графіки відключення світла. Вони триватимуть з 08:00–17:00 години за адресами:

Польова — № 1, 3, 7–8, 10–12

Травнева — № 2, 4, 7А, 9а, 10, 12, 14, 17.

