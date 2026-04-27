Графики отключения света были подготовлены в Кировоградской области на 28 апреля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 28 апреля продлятся в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Графики отключения света были подготовлены в Кировоградской области на 28 апреля. Это позволит жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.

28.04.2026 года вводятся дополнительные графики отключения света с 08:00–17:00 часов в селе Карливка: Обесточивают следующие адреса:

Молодижна — №1, 3-20, 22-24, 26, 28

Нова — №1-3

Перемогы — №1-8

Перемогы туп. — №1, 2а

Шабанова — №2-3, 6-18, 19-26, 28, 30, 34, 36, 38, 40

В. Степова — №1-2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16а

пров. Степовый — №12, 14, 17

С 09:00–21:00 (почти на весь день) не будет электричества в селе Олександрийське. Однако ограничения будут продолжаться только на следующих улицах.

Весняна — № 1–8, 10, 12, 14–15, 17, 19, 21

Польова — № 4

Промыслова — № 1–3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37

пров. Промысловый — № 2А, 4, 8, 10, 12

Семенивська — № 1–2, 2А, 3–4, 7, 9, 12, 14–19, 19А, 19Б, 20–22, 24, 26, 28, 30

Степова — № 1–10, 1А–9А, 22–23, 26, 28–32

пров. Транспортный — № 2, 2А, 4, 6, 8, 10

Фабрычна — № 2–30, 34

Чаривна — № 1, 1А, 2–7, 9–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Шахтарська — № 6

С 08:00–17:00 часов исчез свет в домах села Высоки Байракы. Ограничения охватят дома по адресам:

Вильна — № 2, 4, 6, 11, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30

Молодижна — № 1, 3, 11, 13, 15а, 17, 23

Набережна — № 2–27, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 52а, 52б, 54, 56, 58, 60, 71–75, 78, 78а, 80–83, 85–86, 86а, 87–91, 93–95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163

пров. Набережный — № 2, 4–5, 7, 9, 11

пров. Садовый — № 23

Шевченка — № 2, 4, 9–10, 12–14, 16, 18, 30, 34, 38, 40, 42, 44

Травнева — № 8–9, 11, 18

Центральна — № 3, 8, 8а, 10–11, 11б, 12–21

В селе Рожнятивка также будут действовать графики отключения света. Они продлятся с 08:00–17:00 по адресам:

Польова — № 1, 3, 7–8, 10–12

Травнева — № 2, 4, 7А, 9а, 10, 12, 14, 17.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: какие возможности доступны украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто сможет получить ежемесячно дополнительную тысячу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кировоградской области: больше всего бьет по кошельку.