У Дрогобичі затвердили нові тарифи на міський транспорт від 25 до 30 гривень залежно від способу оплати.

Виконавчий комітет міської ради 29 квітня після регуляторної процедури та місячного оприлюднення проєкту погодив відповідне рішення щодо оновлення вартості перевезень. Документ ухвалили після завершення обов’язкових етапів громадського обговорення.

Тарифна система тепер має три рівні. Найнижчий — 25 гривень — діє для користувачів «Картки жителя Дрогобицької громади» або мобільного застосунку. Оплата банківською чи безконтактною карткою становить 28 гривень. Найдорожчий варіант — 30 гривень — застосовується при розрахунку готівкою.

На тлі загального тренду, де подорожчання проїзду у Львівській області пов’язане зі зростанням витрат на пальне, Дрогобич довго утримував старі розцінки. Однак перевізники заявляють про суттєве збільшення витрат на пальивно-мастильні матеріали, оплату праці водіїв і підтримання маршрутної мережі.

За словами представників галузі, частина міських маршрутів працювала зі збитками, що й стало підставою для перегляду тарифів. Оновлені розрахунки мають стабілізувати перевезення та забезпечити їхню безперервність.

Пільгові категорії пасажирів змін не відчують. Власники «Картки жителя», які мають право на безкоштовний проїзд, і надалі користуватимуться цією можливістю, а компенсація перевізникам здійснюватиметься з міського бюджету.

У компанії-операторі «Сігма» зазначають, що нові умови дозволять вивести маршрути з фінансового дефіциту та покращити якість обслуговування, зокрема з урахуванням вимог доступності для людей з інвалідністю та ветеранів.

Додатково міська влада готує зміни до договорів із перевізниками. Серед ключових вимог — встановлення систем відеоспостереження в автобусах для підвищення безпеки пасажирів і контролю якості надання послуг.

