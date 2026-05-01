Подорожание проезда в Закарпатской области зафиксировано в Мукачево, где исполнительный комитет городского совета утвердил новые тарифы на городские и пригородные автобусные маршруты, сообщает издание Politeka.

Решение было принято 28 апреля во время заседания исполкома. В горсовете объясняют пересмотр стоимости существенным ростом расходов на топливо: бензин подорожал более чем на 50%, а дизельное топливо — более 70%, что повлияло на себестоимость перевозок.

В пределах городских маршрутов тариф изменится с 15 до 20 гривен. Отдельно обновлены цены на сообщение между Мукачево и населенными пунктами общины, где стоимость поездки будет колебаться от 18 до 54 гривен в зависимости от направления.

В частности, новые расценки установлены для ряда маршрутов: Мукачево – Пистрялово – 18 грн, Мукачево – Завидово – 22 грн, Мукачево – Павшино и Шенборн – по 25 грн, Мукачево – Новое Давыдково – 27 грн, Мукачево – Лавки и Ключарки – по 30 грн, направление Мукачево – Форнош составит 54 грн.

В городском совете отмечают, что новые тарифы станут действовать с 1 мая 2026 года. Пересмотр стоимости объясняют необходимостью обеспечения стабильной работы транспорта и сохранения регулярности рейсов в общине.

Таким образом, подорожание проезда в Закарпатской области в отдельных общинах связывается с общим ростом расходов в сфере перевозок и адаптацией тарифов к экономическим условиям.

Кроме того, о подорожании проезда сообщалось и в Ужгороде.

В городских автобусах установили новую временную стоимость безналичной оплаты на уровне 20 гривен вместо 18 предыдущих.