Нова система оплати проїзду в Рівному має змінити принцип розрахунків у транспорті та запровадити більш контрольований механізм оплати.

Нова система оплати проїзду в Рівному передбачає перехід на безготівковий розрахунок у громадському транспорті, який можуть запровадити вже влітку.

У місті планують відмовитися від готівки у тролейбусах та автобусах. Пасажирам доведеться оплачувати поїздки за допомогою банківських або транспортних карток через валідатори, встановлені при вході до салону.

Як альтернативу розглядають одноразові квитки, які продаватимуть у спеціальних терміналах. Їх можуть встановити на в’їздах у місто, у центрі та поблизу ринку.

Наразі валідатори вже працюють у комунальному транспорті, однак у маршрутках їх встановили не всі перевізники, попри відповідні вимоги.

Управління транспорту підготувало проєкт регуляторного акта, який визначатиме правила користування. Документ мають перевірити юристи, після чого його винесуть на громадське обговорення.

Очікується, що впровадження може відбутися у червні або липні після завершення всіх процедур.

За словами представників перевізників, така модель дозволить зробити облік коштів прозорим і зменшить навантаження на водіїв, яким більше не доведеться працювати з готівкою.

Водночас частина пасажирів, зокрема старшого віку, може зіткнутися з труднощами під час переходу на новий формат оплати.

Крім того, в Рівненській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

Із 25 квітня інший час відправлення отримало №6031 Київ-Пасажирський - Фастів. Згідно з оновленням, рейс відправляєтиметься о 20:47 та прибуватиме о 22:15 замість 20:28 та 22:05.

