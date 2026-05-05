Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 6 травня триватимуть через роботи, що проводитимуть енергетики в електромережах, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Українцям заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області 6 травня. Саме тому мешканцям варто завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

В селі Медове з 09:00–19:00 години вводяться додаткові відключення. Світло зникне за такими адресами:

Весела — 1, 3

Вишнева — 1-3, 7-9, 12-13, 17, 20, 27-28, 29А, 30, 32

Молодіжна — 1-3

Пролетарська — 8, 13

Садова — 1, 9

Степова — 1-3, 7, 13-14

З 09:00 до 23:00 години, майже весь день не буде електрики в населеному пункті Олександрія. Світло зникне надовго в будинках, розташованих за адресами:

Бойківська — 3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-38, 40-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69

Зоряний пров. — 1, 1А, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24, 25А, 26-29, 31-33, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48

Козацький шлях — 81, 81А

Ольги Березняк пров. — 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д

Франка — 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-135, 137, 139, 141, 145, 147, 149

Яблунева — 1-2, 2А.

В селі Щасливе з 09:00 до 19:00 години вимикатимуть електрику через капітальний ремонт та планові ремонти на електромережах. Електрика зникне на таких вулицях:

Героїв України — 1-7, 10, 12-19

Козацька — 1-3, 6, 9-14

Лугова — 1

Миру — 1-5, 7, 9-14, 16, 18

Молодіжна — 2, 4

Набережна — 2-15

Нагорна — 2, 5, 7, 9-14, 19, 21-22

Незалежна — 1-2, 4, 6

Овнянська — 1-4, 6-9, 11, 14-15, 17, 22-23, 25, 30-32, 34, 37, 44, 46-47, 49-51, 55, 59, 61-64, 66-69, 71, 76

Перекопська — 1-2, 4, 6

Польова — 1-2, 5, 7-10, 12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-31, 33, 35, 39, 41, 43

Садова — 2-3, 6

Хлібодарна — 1-5, 7-8, 8А, 11, 13, 15, 17-18, 20-21, 24, 28, 30-31, 33-35, 37-40, 42-43, 45-46, 48-49, 54, 56

Центральна — 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45

Шевченка — 2, 4

Шкільна — 1-13.

