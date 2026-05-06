Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховують автоматично в межах державної програми вікової підтримки, яка діє для громадян старшого віку без необхідності подавати додаткові заяви або звернення до установ, повідомляє видання Politeka.net.

Механізм призначення побудований на основі даних державних реєстрів. Пенсійний фонд виконує адміністрування процесу, а інформація оновлюється автоматично, тому участь отримувачів у процедурі не потрібна.

Щомісячне підвищення додається до базового пенсійного забезпечення і спрямоване на посилення матеріальної стійкості людей похилого віку. Розрахунок здійснюється у фіксованих вікових групах.

Для громадян віком від 70 до 74 років передбачено 300 гривень щомісячно. У категорії 75–79 років сума становить 456 гривень. Особи, яким виповнилося 80 років і більше, отримують 570 гривень.

Перехід між віковими групами відбувається автоматично у день народження. Після цього система самостійно змінює розмір виплати відповідно до нової категорії. Якщо право виникає з початку календарного місяця, кошти нараховуються за повний період, у разі пізнішого переходу — пропорційно фактичній кількості днів.

Важливим критерієм залишається загальний рівень пенсійного доходу. Якщо він перевищує 10 340,35 гривні, додаткове підвищення не призначається незалежно від вікової категорії отримувача.

Окремо зазначається, що при переході між групами попередній розмір не сумується з новим. Замість цього встановлюється актуальна більша сума згідно з чинними нормами.

Також варто враховувати, що система не передбачає ручного перерахунку — усі зміни відбуваються автоматично через оновлення реєстрів.

Таким чином, доплати для пенсіонерів у Харківській області є складовою державного механізму соціальної підтримки, який забезпечує часткову компенсацію витрат і підвищення рівня фінансової захищеності людей старшого віку.

