Подорожчання проїзду у Львівській області відбулося в Дрогобичі, де виконавчий комітет міської ради затвердив оновлену систему тарифів у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

З 29 квітня вартість поїздки залежить від способу оплати. Найдешевший варіант — використання «Картки жителя Дрогобицької громади» або мобільного застосунку. У такому разі квиток коштує 25 гривень.

Якщо пасажир розраховується банківською карткою, ціна становить 28 гривень. Найвищий тариф встановлено для готівкового розрахунку у водія — 30 гривень за поїздку.

У міській раді пояснили, що перегляд вартості став необхідним через економічні фактори. Перевізники повідомляють про зростання витрат на пальне, а також вплив підвищення мінімальної заробітної плати на загальну собівартість перевезень.

Влада зазначає, що без корекції тарифів стабільна робота маршрутної мережі опинилася б під загрозою. Водночас у місті підкреслюють: соціальні гарантії для окремих категорій пасажирів збережені, і вони надалі користуватимуться безкоштовним проїздом, який компенсується з бюджету.

Окрім тарифних змін, у транспортній сфері Дрогобича планують посилити контроль безпеки. У міських автобусах мають встановити камери відеоспостереження для фіксації подій у салоні та підвищення рівня контролю під час поїздок.

Таким чином, Подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується не лише новими тарифами, а й спробами модернізації міської транспортної системи.

Подальші зміни тарифної політики залежатимуть від економічної ситуації та вартості енергоносіїв.

