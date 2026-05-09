У 2026 році грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області продовжує надаватися в межах міжнародної програми, що охоплює найбільш вразливі категорії українців, повідомляє Politeka.

Багатоцільова програма від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передбачає щомісячні виплати у розмірі 3600 гривень на одну особу.

Загальна тривалість фінансової підтримки становить три місяці, тож кожен учасник отримує загалом 10800 гривень. Виплата нараховується одноразово після проходження реєстрації та розраховується на домогосподарство.

У межах цієї ініціативи грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області доступна не всім заявникам.

Взяти участь можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали відповідний статус протягом останніх шести місяців, а також люди, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 або відновили проживання в Україні після переміщення.

Обов’язковою умовою є також відсутність отримання аналогічної міжнародної підтримки протягом останніх трьох місяців.

Додатково, грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області передбачає обмеження за рівнем доходу. Середній дохід домогосподарства не повинен перевищувати 6318 гривень на одну особу.

Перевага надається родинам, які належать до вразливих категорій, зокрема одиноким батькам із дітьми, людям віком від 55 років, особам з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Процес отримання допомоги передбачає обов’язкову реєстрацію через партнерські організації УВКБ ООН. Зазвичай це спеціалізовані фонди, які працюють у громадах і збирають дані заявників.

