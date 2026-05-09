В 2026 году денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области продолжает предоставляться в рамках международной программы, охватывающей наиболее уязвимые категории украинцев, сообщает Politeka.

Многоцелевая программа от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3600 гривен на одного человека.

Общая продолжительность финансовой поддержки составляет три месяца, поэтому каждый участник получает в общей сложности 10800 гривен. Выплата начисляется единовременно после прохождения регистрации и рассчитывается на домохозяйство.

В рамках этой инициативы денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области доступна не всем заявителям.

Принять участие могут внутренне перемещенные лица, получившие соответствующий статус за последние шесть месяцев, а также люди, вернувшиеся из-за границы после 24.02.2022 или возобновившие проживание в Украине после перемещения.

Обязательным условием является отсутствие получения аналогичной международной поддержки в течение последних трех месяцев.

Дополнительно, денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области предусматривает ограничение по уровню дохода. Средний доход домохозяйства не должен превышать 6318 гривен на одного человека.

Предпочтение отдается семьям, относящимся к уязвимым категориям, в частности одиноким родителям с детьми, людям старше 55 лет, лицам с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Процесс получения помощи подразумевает обязательную регистрацию через партнерские организации УВКБ ООН. Обычно это специализированные фонды, которые работают в общинах и собирают данные заявителей.

