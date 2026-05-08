Новий графік руху поїздів в Полтаві запроваджують у травні через ремонтні роботи на ділянках приміського сполучення, що вплине на рейси до Кременчука та Берестина, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Укрзалізниця.

Обмеження діятимуть із 12 по 24 травня для напрямку Полтава-Південна — Кременчук-Пасажирський. Частину маршруту склад №6533 виконуватиме лише до станції Пологи, де відбуватиметься пересадка на інший рейс. Далі рух забезпечуватиме окремий склад із відправленням близько 13:01 та прибуттям до кінцевої точки о 13:36.

Окремі коригування торкнуться і сполучення з Берестином. 15, 18 та 19 травня відправлення ранкового рейсу змістять на кілька хвилин раніше — о 08:26 замість попереднього часу.

У зворотному напрямку також змінять часові параметри. Після проміжної зупинки в Селещині відправлення відбуватиметься пізніше, а прибуття до кінцевої станції зміститься на інший часовий слот. Аналогічні коригування зачеплять ще один денний рейс, який вирушатиме з Полтави-Південної після обіду та проходитиме маршрут із оновленими відправленнями на проміжних зупинках.

За інформацією перевізника, новий графік руху поїздів в Полтаві вводять тимчасово, а всі коригування пов’язані з технічним обслуговуванням інфраструктури.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальні дані перед виїздом, оскільки окремі пересадки та хвилинні зміщення можуть впливати на стикування маршрутів у межах регіону.

Актуальні зміни публікуватимуться на офіційних ресурсах перевізника у разі подальших коригувань.

