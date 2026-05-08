Новый график движения поездов в Полтаве вводится в мае из-за ремонтных работ на участках пригородного сообщения, что повлияет на рейсы в Кременчуг и Берестин, сообщает Politeka.
Информацию об этом предоставляет Укрзализныця .
Ограничения будут действовать с 12 по 24 мая для направления Полтава-Южная - Кременчуг-Пассажирский. Часть маршрута состав №6533 будет выполнять только до станции Пологи, где будет происходить пересадка на другой рейс. Далее движение будет обеспечивать отдельный состав с отправлением около 13:01 и прибытием в конечную точку в 13:36.
Отдельные корректировки коснутся и сообщения с Берестином. 15, 18 и 19 мая отправление утреннего рейса сместят на несколько минут раньше - в 08:26 вместо предыдущего времени.
В обратном направлении изменят временные параметры. После промежуточной остановки в Селещине отправление будет происходить позже, а прибытие в конечную станцию сместится на другой временной слот. Аналогичные корректировки коснутся еще одного дневного рейса, который будет отправляться из Полтавы-Южной после обеда и будет проходить маршрут с обновленными отправлениями на промежуточных остановках.
По информации перевозчика, новый график движения поездов в Полтаве вводится временно, а все корректировки связаны с техническим обслуживанием инфраструктуры.
Пассажирам советуют заранее проверять актуальные данные перед выездом, поскольку отдельные пересадки и минутные смещения могут влиять на стыковку маршрутов в регионе.
Актуальные изменения будут публиковаться на официальных ресурсах перевозчика при дальнейших корректировках.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.