Графіки відключення світла чекатимуть частину населених пунктів в Одеській області на 12 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Українцям зробили детальний графік відключення світла в Одеській області на 12 травня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи. Через це не буде електрики 12 травня з 08:00–18:00 години у селі Гвоздавка Перша. Обмеження будуть тривати на таких вулицях:

Свято-Михайлівська — 2

Сонячна — 30

З 08:00 до 18:00 години зникне електрика в селі Ясенове Друге. Знеструмленими залишатимуться лише вулиця Свято-Покровська.

З 08:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Ясенове Перше, проте обмеження будуть діяти на вулиці Центральна 21.

12.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години знеструмлення чекають населені пункти Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. Знеструмлять такі населені пункти:

с. Гонората

сел. Борщі вул. Лісова

с. Куяльник

с. Вишневе вул. Перемоги, вул. Центральна

с. Качурівка вул. Центральна, Новоселів, Зелена

с. Розалівка

с. Новий Мир

с. Глибочок

с. Малий Куяльник вул. Південна

с. Коси

с. Гидерим вул. Виноградна, Травнева, Незалежна

с. Велика Кіндратівка

с. Коси-Слобідка

с. Любомирка

с. Вестерничани

с. Оброчне

с. Федорівка вул. Тумачівська, Шкільна

с. Олексіївка

с. Ставки

с. Петрівка.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Одеській області: що відбувається на ринку.

Також Politeka повідомляла, Робота із зарплатою в понад 27 тисяч гривень: де пенсіонерам шукати вакансії в Одесі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: що потрібно зробити щоб отримувати надбавку кожного місяця.