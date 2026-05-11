Графіки відключення світла чекатимуть частину населених пунктів в Одеській області на 12 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Українцям зробили детальний графік відключення світла в Одеській області на 12 травня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи. Через це не буде електрики 12 травня з 08:00–18:00 години у селі Гвоздавка Перша. Обмеження будуть тривати на таких вулицях:

  • Свято-Михайлівська — 2
  • Сонячна — 30

З 08:00 до 18:00 години зникне електрика в селі Ясенове Друге. Знеструмленими залишатимуться лише вулиця Свято-Покровська.

З 08:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Ясенове Перше, проте обмеження будуть діяти на вулиці Центральна 21.

12.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години знеструмлення чекають населені пункти Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. Знеструмлять такі населені пункти:

  • с. Гонората
  • сел. Борщі вул. Лісова
  • с. Куяльник
  • с. Вишневе вул. Перемоги, вул. Центральна
  • с. Качурівка вул. Центральна, Новоселів, Зелена
  • с. Розалівка
  • с. Новий Мир
  • с. Глибочок
  • с. Малий Куяльник вул. Південна
  • с. Коси
  • с. Гидерим вул. Виноградна, Травнева, Незалежна
  • с. Велика Кіндратівка
  • с. Коси-Слобідка
  • с. Любомирка
  • с. Вестерничани
  • с. Оброчне
  • с. Федорівка вул. Тумачівська, Шкільна
  • с. Олексіївка
  • с. Ставки
  • с. Петрівка.

