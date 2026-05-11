Мешканцям варто ознайомитися з графіками відключення світла у Харківській області на 12 травня.

Графіки відключення світла у Харківській області на 12 травня охорлять десятки адрес через планові ремонтні роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 12 травня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах.

З 09:00–17:10 години світло зникне в місті Люботин. Додаткові графіки відключень охоплять тільки такі провулки:

Бєляєвський — 2-11, 6/2, 9/2

Житній — 1/1, 3, 5, 6А, 7, 8/17, 9

Княжий — 3-31/5, 33, 35, 4А, 8А, 9А, 13А, 15А, 17/4, 19/15, 29/10

Колодяжний — 2/19-15, 17

Коцюбинського — 4-7, 10

Миколи Лисенка — 2, 4, 6, 8, 10, 12

Огородний — 2/4, 3, 5-7, 9, 11, 13/А, 15, 15/А, 17

Спортивний — 3.

З 9 до 17 години у місті Люботин будуть тривати довготривалі вимкнення. Обмеження триватимуть на окремих вулицях цього населеного пункту:

Дмитрівська — 10, 10А, 11-15, 17-25, 26, 28-40, 42-46, 48, 50Б, 2А, 3-9, 9А

Княжа — 2-5/1, 6/2, 7/2, 8/1, 9-18/1, 20-25/7, 27А-29, 31, 33-55, 57, 59-66, 68-78, 81-87, 89-99, 100-139

Коцюбинського — 27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74

Садова — 1, 2, 5-8, 12, 14, 16-24, 26-39, 43, 45, 47, 49

Білогірська — 2А

Бєляєвська — 1, 3-24, 18А

Державна — 130, КЗАВ

Крута — 1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9

Курортна — 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 (квартири)

Миколи Лисенка — 3-12, 14, 20, 22, 24, 26, 8А

Нове Життя — 1-4, 6, 10/30-20, 17А, 19/1, 22, 24

Огородна — 3, 5, 6/1, 7, 7/А, 8, 9, 11, 13, 15

Полтавський Шлях — 59

Рєпіна — 2, 3, 6, 7, 9-15, 17-19, 24

Ромашкова — 17

Хижного — 3-5, 7-15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/21

Засипна

Княжий м-н — 1-5, 7/47, 9/58-20, 15/10, 17/11

сад. тов. «Центр» — 175/176.

