Гуманітарна допомога в Одеській області спрямована на підтримку пенсіонерів та інших вразливих категорій українців, повідомляє Politeka.net.

Як йдеться на сайті Карітас, проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні» реалізується у 2026 році і спрямований на вирішення житлових проблем українців, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій.

Гуманітарна допомога в Одеській області покликана забезпечити безпечні та гідні умови проживання, відновити комунальне житло для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі пенсіонерів, а також підтримати громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У межах програми вся допомога надається бенефіціарам безоплатно.

Діяльність проєкту охоплює кілька ключових напрямів. Зокрема, передбачається ремонт житлових будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій, а також модернізація житла для внутрішньо переміщених осіб.

Окремий напрям роботи стосується підтримки фінансової стабільності постраждалих домогосподарств — зокрема компенсації витрат на оренду житла та комунальні послуги, а також супроводу кейс-менеджерів. Крім того, у межах ініціативи здійснюються гуманітарні ремонтні роботи на об’єктах соціальної інфраструктури.

Допомога надається мешканцям Одеської області, чиї оселі зазнали незначних або середніх пошкоджень через бойові дії. Йдеться, зокрема, про відновлення дахів, заміну або ремонт зруйнованих вікон і дверей, а також відновлення підвісних стель.

Формат підтримки може передбачати як виконання ремонтних робіт підрядними організаціями, так і надання грошових грантів для самостійного відновлення житла.

Участь у програмі можуть взяти домогосподарства, житло яких було пошкоджене після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій.

Водночас допомога спрямовується тим, хто не має можливості скористатися державною програмою «єВідновлення», а також тим, хто раніше не отримував житлової допомоги від держави або інших організацій для відновлення пошкодженого житла внаслідок російської агресії.

Окремо враховується належність родин до вразливих категорій. Серед них:

люди з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями;

одинокі батьки чи матері, які самостійно виховують дітей;

вагітні жінки та матері, які годують грудьми; родини, що мають на утриманні неповнолітніх дітей;

багатодітні сім’ї; домогосподарства з усиновленими дітьми;

родини з доходом нижче 6300 гривень на одну особу на місяць або ті, що втратили джерело доходу; опікуни, які виховують дітей;

а також пенсіонери (60+), які не мають підтримки з боку родичів.

