Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують надавати мешканці регіону, які безоплатно приймають людей, змушених залишити власні домівки через війну, повідомляє Politeka.

Оголошення з актуальними адресами публікують на платформі «Допомагай». Інформація там регулярно оновлюється, а перелік доступних варіантів охоплює як міста, так і невеликі населені пункти.

У більшості випадків проживання не потребує орендної плати. Водночас деякі господарі просять допомоги у хатніх справах або підтримання порядку в оселі.

У Полтаві переселенцям пропонують окрему кімнату в приватному будинку. Оселя розташована на території із садом та присадибною ділянкою. Власниця помешкання проживає сама й зазначає, що сторонній догляд їй не потрібен.

У селі Козлівщина Котелевської громади доступний варіант для жінки. Будинок обладнаний газовим опаленням, водопостачанням, інтернетом та резервним живленням. Населений пункт має транспортне сполучення з обласним центром.

Ще одну пропозицію розмістили у Кременчуці. Там готові поселити жінку з дитиною у приватному секторі. Оплата за проживання не передбачена, однак власники очікують допомоги у щоденних побутових питаннях.

Фахівці наголошують, що Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області значною мірою забезпечується саме приватними ініціативами небайдужих громадян, які відкривають свої помешкання для переселенців.

Перед заселенням людям радять уточнювати умови проживання, можливі витрати та організаційні деталі безпосередньо у власників, оскільки вільні місця швидко змінюються.

