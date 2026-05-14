Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в значительной степени обеспечивается именно частными инициативами небезразличных граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области продолжают предоставлять жители региона, которые безвозмездно принимают людей, вынужденных покинуть собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.

Объявления с актуальными адресами публикуют на платформе «Допомагай». Информация там регулярно обновляется, а список доступных вариантов охватывает как города, так и небольшие населенные пункты.

В большинстве случаев проживание не требует арендной платы. В то же время некоторые хозяева просят помощи по домашним делам или поддержания порядка в доме.

В Полтаве переселенцам предлагается отдельная комната в частном доме. Дом расположен на территории с садом и приусадебным участком. Владелец дома проживает сама и отмечает, что посторонний уход ей не нужен.

В селе Козловщина Котелевской общины доступный вариант для женщины. Дом оборудован газовым отоплением, водоснабжением, Интернетом и резервным питанием. Населенный пункт имеет транспортное сообщение с областным центром.

Еще одно предложение разместили в Кременчуге. Там готовы поселить женщину с ребёнком в частном секторе. Оплата за проживание не предусмотрена, однако владельцы ожидают пособия по ежедневным бытовым вопросам.

Специалисты отмечают, что Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в значительной степени обеспечивается именно частными инициативами неравнодушных граждан, открывающих свои помещения для переселенцев.

Перед заселением людям советуют уточнять условия проживания, возможные расходы и организационные детали непосредственно у владельцев, поскольку свободные места быстро меняются.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.