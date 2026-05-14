Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області обговорюють у Калуші у зв’язку з критичною ситуацією в галузі пасажирських перевезень, повідомляє Politeka.

На сайті міської ради вже з’явився відповідний проєкт рішення виконавчого комітету та детальний аналіз його впливу на економіку міста.

Фахівці зазначають, що подорожчання проїзду в Івано-Франківській області є вимушеним кроком через суттєве зростання витрат підприємств.

Головною причиною змін називають невідповідність діючих тарифів фактичним витратам на утримання автотранспорту.

Ситуація з перевезеннями в регіоні стала напруженою ще весною. Перевізники на приміських маршрутах самостійно підняли ціни ще наприкінці березня 2026 року. Тепер черга дійшла і до міського сполучення, де регулювання здійснює влада.

Нинішній тариф у розмірі 15 гривень був встановлений 2 червня 2025 року, проте він не дозволяє оновлювати рухомий склад та покривати видатки на ремонти.

Через це кількість автобусів на лініях поступово зменшується, що створює незручності для людей.

Основним чинником, що провокує подорожчання проїзду в Івано-Франківській області, є стрімке зростання цін на паливо.

Вартість пально-мастильних матеріалів зросла майже на 70 відсотків, а саме вони складають понад половину в структурі тарифу.

Також на стан галузі впливає зміна пасажиропотоку, адже кількість платних пасажирів падає, тоді як частка пільговиків стабільно зростає.

Управління економічного розвитку міста почало приймати зауваження та пропозиції від громадян і юридичних осіб з 12 травня 2026 року. Цей етап триватиме до 15 червня 2026 року включно.

Подати свої звернення можна у письмовій формі за адресою місто Калуш, вулиця Шевченка, 6, другий поверх, кабінет 5 або в електронному вигляді.

