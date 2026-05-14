Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що нормальне перемир’я підписується на паперах із усіма деталями, а те, що у нас із росією, – просто політичне шоу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Тут питання вже в тому, що Америка має припинити просто закликати до якихось припинень вогню без жодних наслідків. Про це, до речі, пишуть професори Матхау Джоші та Деніел Беймен у публікації американської газети New York Times. Вони кажуть, що перемир'я – це частина політичного шоу. Я додам, що жахливого політичного шоу, абсолютно неприємного шоу на крові», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Професори, розповідає експерт, вивчили 42 мирні угоди у період з 1989 по 2018 рік і стверджуються, що вони реалізовувалися в середньому близько протягом 4 років. А щодо припиненню вогню між росією і Україною, зазначає він, то йому не вистачало ключових умов – незалежного контролю і політичної основи.

«Не може бути односторонніх якихось дій. путін вийшов, сказав, що ми йдемо на припинення вогню, Трамп подзвонив, сказав, що все, перемир'я… Ні, кожне перемир'я має фіксуватися на папері, там має бути кожна деталь. Якщо це Україна, росія і США, то мають стояти підписи трьох сторін, а ще краще, щоби була Європа, Туреччина, якомога більше гравців. Має бути зазначено моніторинг припинення вогню з боку США, Європи, Туреччини. Чітка домовленість і строки припинення вогню. Чітка деталізація, що включає в себе припинення вогню на суші, в морі і повітрі, аж до переліку кожного дрона, який забороняється застосовувати. Американці і європейці мають вийти і сказати, що росія порушила стільки-то разів перемир'я, отже, потрібно запроваджувати санкції, допомогти Україні», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, констатує він, перемир’я з росією 9-11 травня так зване навіть не тому, що війська рф його порушували, а тому, що не були дотримані формальні умови. І загалом, додає експерт, ми бачимо, що росія зацікавлена лише в ескалації, відмовляється від тристоронніх переговорів, а тому на припинення вогню розраховувати не варто.

