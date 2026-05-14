Безкоштовне житло для ВПО в Харкові переважно забезпечується саме приватними ініціативами.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують надавати місцеві жителі та волонтерські сервіси, які допомагають переселенцям знайти тимчасове помешкання у місті й передмісті, повідомляє Politeka.

Нині доступні кілька форматів проживання. Людям пропонують окремі кімнати, місця у спільних квартирах або приватні будинки. Умови заселення власники визначають індивідуально під час особистого спілкування.

На Салтівському шосе переселенцям готові надати кімнату у двокімнатній квартирі. Варіант розрахований для жінки. Господарі зазначають, що можуть попросити допомоги у побутових питаннях літній мешканці, яка проживає у помешканні.

У цьому ж районі доступне ще одне місце у спільній оселі. Формат передбачає мінімальну участь у хатніх справах. Поряд розташовані магазини, громадський транспорт та необхідна інфраструктура.

У селищі Бабаї Харківського району переселенцям пропонують приватний будинок із двома кімнатами. Оселя підключена до основних комунікацій, однак не має внутрішнього санвузла. На території розташовані господарські приміщення, а до Харкова — близько 12 кілометрів.

Перед заселенням переселенцям радять уважно уточнювати умови проживання, побутові обов’язки та актуальність оголошень, оскільки доступні варіанти можуть швидко змінюватися.

Також людям рекомендують заздалегідь підготувати кілька резервних контактів, щоб у разі відсутності місць оперативно знайти інший варіант проживання.

