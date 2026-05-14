Про це попередили в кількох громадах з посиланням на «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на 15 травня пов’язані з проведенням профілактичних та технічних робіт на мережах. Енергетики закликають мешканців заздалегідь врахувати ці обмеження під час планування щоденних справ.

15 травня 2026 року з 08:05–20:05 години будуть тривати знеструмлення. На 12 годин поспіль світло зникне в населеному пункті Миколаївка на окремих адресах:

Центральна: 100, 102, 106, 108, 112, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 146F, 148, 96, 98

З 08:00–16:00 години світла не буде в селі Недригайлів через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. Вимкнення стосуються таких вулиць:

Училищна: 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24А1, 24А2, 24Б, 27, 29, 31, 33, 372А, 79А

Шпилівка пров.: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Цього ж дня вводяться додаткові знеструмлення, які стосуються населеного пункту Засулля. Вони охоплять окремі адреси з 08:00–16:00 години:

Будівельна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39А, 4, 41, 43, 45, 48, 48А, 5, 6, 7, 8, 9

Зарічна: 1, 10, 10А, 11, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 17А, 18, 19, 1М, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28, 2Г, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 7А, 7Б, 8, 9

Линника: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2М, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41, 41А, 43, 44, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75/1, 75/2, 77, 8, 9

Линника пров.: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9.

