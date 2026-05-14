Обмеження руху транспорту в Полтаві офіційно запровадили на кількох ділянках міських автошляхів через критичний стан підземних комунікацій, повідомляє Politeka.

Потреба у тривалих перекриттях виникла у зв’язку з необхідністю проведення складних технічних маніпуляцій на каналізаційних мережах міста.

Члени виконавчого комітету міської ради розглянули відповідні звернення комунальних служб та ухвалили рішення про надання дозволів на тимчасове обмеження руху транспорту в Полтаві.

Міська влада закликає мешканців заздалегідь планувати свої поїздки та враховувати тимчасові незручності.

Водіям варто бути особливо уважними на під’їздах до місць проведення робіт та орієнтуватися на встановлені дорожні знаки.

Також обмеження руху транспорту в Полтаві можуть вплинути на звичний графік курсування деяких маршрутів громадського перевезення.

На вулиці Петра Юрченка рух повністю перекриють на відрізку від вулиці Решетилівська до перехрестя з вулицею Уласа Самчука.

Виконавці робіт отримали дозвіл на дію цих обмежень до 23 червня 2026 року. Це пов’язано з глибиною залягання колектора та складністю його відновлення в умовах інтенсивної забудови.

Паралельно з цим, перекриття діятимуть і на інших важливих артеріях міста.

Через терміновий ремонт оглядового колодязя на каналізаційній мережі було вирішено продовжити діюче часткове перекриття проїзної частини на вулиці Сінній та вулиці Капітана Володимира Кісельова.

За попередніми планами, роботи на цій локації триватимуть до 30 червня 2026 року.

