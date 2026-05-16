Графіки відключення світла у Полтавській області на 17 травня вводять у зв'язку з плановими роботами.

Графіки відключення світла на 17 травня будуть тривати в окремих населених пунктах у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Омельницька Громада.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 17 травня вводять у зв'язку з плановими профілактичними та ремонтними роботами в електромережах. Світло зникне на 12 годин поспіль в кількох населених пунктах.

З 08:00 до 20:00 години діятимуть додаткові графіки відключень світла в селі Радочини. Додаткові знеструмлення на 12 годин поспіль будуть на вулицях:

Вільний пров. — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

З 8 до 20 години електрика зникне в селі Демидівка. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — 29

17.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години в селі Щербаки не буде світла. Електрику вимикатимуть за окремими адресами:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

