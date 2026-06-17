Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядається як тимчасове рішення для людей, готових поєднувати проживання з доглядом за господарством.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують власники приватних садиб у містах і селах регіону, надаючи переселенцям можливість тривалого проживання в обмін на догляд за майном і виконання побутових обов’язків, передає Politeka.

У Жмеринському районі, зокрема в селі Потоки, доступний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не підключений до газопостачання й центрального водогону, однак має криницю, пічне опалення, господарські споруди та сад. Від мешканців очікується підтримання порядку та щоденне ведення побуту.

Ще один варіант розташований у селі Гонорівка Ямпільського району. Там пропонують житло з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою. Умови розраховані на родини, які здатні самостійно організувати життя в сільському середовищі з базовою інфраструктурою.

У місті Вінниця доступна окрема кімната в цегляному будинку. Проживання передбачене для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. У помешканні є водопостачання, пічне опалення, невелика ділянка поруч, а санвузол розташований у дворі.

У такому форматі Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядається як тимчасове рішення для людей, готових поєднувати проживання з доглядом за господарством і підтриманням порядку.

Подібні пропозиції відображають взаємодію між власниками нерухомості та переселенцями, де домовленості базуються на взаємній вигоді без орендної плати.

Попит на такі варіанти залишається стабільним, особливо серед родин, які шукають довготривале поселення з мінімальними витратами та базовими умовами проживання.

Джерело: Допомагай

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