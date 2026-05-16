Подорожчання проїзду в Сумській області пов’язане із загальним збільшенням витрат у галузі перевезень.

Подорожчання проїзду в Сумській області стало однією з головних тем для мешканців Охтирки після початку обговорення нових тарифів на автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

У громаді нині працює лише 12 напрямків із 23, які функціонували раніше. Скорочення мережі пов’язують із нестачею водіїв та кадровими проблемами у транспортній сфері.

Чинний квиток за 13 гривень залишається незмінним із 2023 року. Перевізники пояснюють необхідність коригування збільшенням витрат на пальне, ремонт автобусів, технічне забезпечення та оплату праці персоналу.

За економічними підрахунками підприємств, фактична собівартість однієї поїздки зараз становить від 20,09 до 37,48 гривні залежно від напрямку. Саме тому місцева влада розглядає можливість встановлення єдиного тарифу на рівні 20 грн.

У міськраді зазначають, що Подорожчання проїзду в Сумській області пов’язане із загальним збільшенням витрат у галузі перевезень. Через це транспортні компанії змушені змінювати фінансові підходи для підтримки стабільної роботи маршрутів.

Проєкти рішень уже винесли на громадське обговорення. Станом на зараз офіційних скарг або письмових зауважень від жителів не зареєстрували.

Попри можливі зміни, у громаді планують залишити пільгові умови для окремих категорій населення. Для молодших школярів може діяти окремий тариф у 10 гривень, а частина пасажирів і надалі користуватиметься безкоштовними перевезеннями.

Місцеві жителі активно обговорюють ситуацію у соцмережах, звертаючи увагу не лише на нові розцінки, а й на інтервали руху автобусів та їхній технічний стан.

Остаточне рішення щодо вартості квитків ухвалюватимуть після завершення консультацій та аналізу всіх фінансових розрахунків.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумах: як саме зросли ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: з яких причин це може статися.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які нові ціни можуть бути встановлені