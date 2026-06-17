Мешканців просять поставитися до графіків відключення світла у Черкаській області на 18 червня із розумінням.

У зв'язку з плановими та профілактичними роботами будуть тривати графіки відключення світла у Черкаській області на 18 червня, пише Politeka.net.

Енергетики наголошують, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому. Мешканців просять поставитися до графіків відключення світла у Черкаській області на 18 червня із розумінням та стежити за оновленнями графіків на офіційних ресурсах.

За інформацією «Черкасиобленерго», з 08:00 до 17:00 години в населеному пункті Ліпляве зникне електрика. Світло вимикатимуть тільки за такими адресами:

Березовий гай: 34

Канівська: 9

Миру: 54

Молодіжна: 28

Перекіпська: 8, 37, 55, 56, 58, 59

Центральна: 108

Додаткові графіки відключення світла вводять в населеному пункті Таганча. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 17:00 години. Знеструмлення вводяться за наступними адресами:

Левада: 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37

У населеному пункті Хмільна також діятимуть планові обмеження з 08:00 до 17:00 години. Без електропостачання залишаться окремі будинки на вулицях:

Нижня: 5, 7, 11, 21, 27, 35

Шкільна: 36, 37, 40, 46

Додаткові графіки відключення світла будуть діяти в населеному пункті Горобіївка. Знеструмлення вводять через планові профілактичні роботи в електромережах. Світла не буде з 08:00 до 17:00 години на вулицях:

Лугова: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38

А. Чупилки: 14, 16/а, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/а, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52

Шкільна: 5, 6, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 36, 37.

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