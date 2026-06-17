Жителей просят отнестись к графику отключения света в Черкасской области на 18 июня с пониманием.

В связи с плановыми и профилактическими работами продлятся графики отключения света в Черкасской области на 18 июня, пишет Politeka.net.

Энергетики отмечают, что такие меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы и предотвращения аварийных ситуаций в будущем. Жителей просят отнестись к графиков отключения света в Черкасской области на 18 июня с пониманием и следить за обновлением графиков на официальных ресурсах.

По информации «Черкассыоблэнерго», с 08:00 до 17:00 в населенном пункте Липляве исчезнет электричество. Свет будут выключать только по следующим адресам:

Березовый гай: 34

Канивська: 9

Мыру: 54

Молодижна: 28

Перекипська: 8, 37, 55, 56, 58, 59

Центральна: 108

Дополнительные графики отключения света вводятся в населённом пункте Таганча. Обесточение продлится с 08:00 до 17:00 часов. Обесточивание вводится по следующим адресам:

Левада: 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37

В населенном пункте Хмильна будут действовать плановые ограничения с 08:00 до 17:00 часов. Без электроснабжения останутся отдельные дома на улицах:

Ныжня: 5, 7, 11, 21, 27, 35

Шкильна: 36, 37, 40, 46

Дополнительные графики отключения света будут действовать в населенном пункте Горобиивка. Обесточение вводят из-за плановых профилактических работ в электросетях. Света не будет с 08:00 до 17:00 часов на улицах:

Лугова: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38

А. Чупылкы: 14, 16/а, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/а, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52

Шкильна: 5, 6, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 36, 37.

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