Українців попередили про планові графіки відключення світла у Черкаській області на 30 червня.

Жителів Черкаської області попередили про нові планові відключення світла, які заплановані на 30 червня в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 30 червня пов’язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. В енергокомпанії пояснюють, що такі заходи необхідні для технічного обслуговування обладнання.

У «Черкасиобленерго» повідомили, що 30 червня тимчасові знеструмлення торкнуться кількох громад області. Одними з найбільш масштабних вони стануть у селі Сушки, де з 08:00 до 17:00 без електропостачання залишаться десятки домоволодінь за такими адресами:

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58

Ветеранів війни — 4, 10, 22

Усілова — 3, 5, 6, 7, 11, 15, 19, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 42, 44, 56

Героїв Дніпра — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 42

Я. Киктя — 1, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 24, 26/а

Діброва — 4

Підгірна — 30, 32

Лісова — 89

Окрім цього, планові роботи проведуть і в населеному пункті Михайлівка. Тут відключення триватимуть із 08:00 до 17:00 години та охоплять значну кількість житлових будинків за адресами:

Гутянська — 1/а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 53а, 55, 61, 63, 65, 71, 73

Без світла тимчасово залишаться з 09:00–17:00 години окремі будинки в селі Яблунів, що розташовані на вулицях:

Зоріна — 3, 3/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 50, 50-А, 55

Новоселиця — 1

Садова — 1, 5, 10, 12, 14, 19, 20, 28а.



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