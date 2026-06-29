Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Черкасской области на 30 июня.

Жителей Черкасской области предупредили о новых плановых отключениях света, которые запланированы на 30 июня в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области 30 июня связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях. В энергокомпании объясняют, что подобные меры необходимы для технического обслуживания оборудования.

В «Черкассыоблэнерго» сообщили, что 30 июня временные обесточивания коснутся нескольких общин области. Одними из самых масштабных они станут в селе Сушкы, где с 08:00 до 17:00 без электроснабжения останутся десятки домовладений по следующим адресам:

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58

Ветеранив вийны — 4, 10, 22

Усилова — 3, 5, 6, 7, 11, 15, 19, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 42, 44, 56

Героив Днипра — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 42

Я. Кыктя — 1, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 24, 26/а

Диброва — 4

Пидгирна — 30, 32

Лисова — 89

Кроме того, плановые работы проведут и в населенном пункте Мыхайливка. Здесь отключения будут продолжаться с 08:00 до 17:00 и охватят значительное количество жилых домов по адресам:

Гутянська — 1/а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 53а, 55, 61, 63, 65, 71, 73



Без света временно останутся с 09:00–17:00 часа отдельные дома в селе Яблунив, расположенные на улицах:

Зорина — 3, 3/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 50, 50-А, 55

Новоселыця — 1

Садова — 1, 5, 10, 12, 14, 19, 20, 28а.

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