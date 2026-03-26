Із 1 квітня в Одеській області розпочинається новий етап перерахунку та підвищення пенсій для окремих категорій громадян, пише Politeka.net.

У Пенсійному фонді повідомили, що всі розрахунки вже проведені, тож система готова до нарахування підвищених виплат. Підвищення пенсій в Одеській області відбудеться з 1 квітня, однак збільшення пенсій торкнеться не всіх отримувачів.

Кому підвищать

Перш за все, зміни стосуватимуться тих пенсіонерів, чиї виплати залежать від оновленого грошового забезпечення. Йдеться про:

військовослужбовців

працівників силових структур

державних службовців

науковців

Для них передбачено планове підвищення відповідно до чинного законодавства.

Окремо перерахунок торкнеться:

пенсій по інвалідності

виплат у разі втрати годувальника

Якщо ці виплати залежать від прожиткового мінімуму, їхній розмір автоматично зміниться разом із його переглядом.

Вікові доплати

Пенсіонери старшого віку також можуть розраховувати на збільшення виплат. Громадянам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі нараховуватимуть вікові надбавки, а їхній розмір із квітня може зрости через оновлення соціальних стандартів.

Працюючі пенсіонери

Також підвищення передбачене для пенсіонерів, які продовжують працювати. Його отримають ті, у кого після призначення або останнього перерахунку пенсії минуло не менше 24 місяців станом на 1 березня 2026 року.

Щороку така процедура охоплює понад 600 тисяч осіб, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про доходи та страхові внески, що забезпечує точність і справедливість перерахунків.

