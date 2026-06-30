Жителей Кировоградской области предупредили о введении плановых графиков отключения света, действующих на 1 июля, сообщает Politeka.net.



Плановые графики отключения света в Кировоградской области являются частью системного технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Проведение таких работ позволяет снизить риски аварийных ситуаций, предотвратить масштабные незапланированные обесточивания и обеспечить более стабильную и безопасную работу электросетей.

По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 1 июля с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в селе Любомырка. Под ограничение попадет часть населенного пункта, где обесточивание охватит ряд улиц, в том числе:

Лисова: 1-2, 4, 6, 8-11, 13, 15-18

Центральна: 3

Отдельно сообщается, что в населенном пункте Олександрия в связи с капитальным ремонтом электросетей подачу электроэнергии также временно прекратят с 09.00 до 21.00. Отключение коснутся улиц:

Корыстивське шосе: 2, 2А, 2В, 4

Степовый пров.: 1-2, 4, 26

Кроме того, аналогичные плановые работы будут продолжаться и в селе Красносилля. Здесь с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители большого количества улиц, среди которых:

Велыка: 2-4, 6-7, 10-14, 16-20, 19, 21А, 23-25, 27, 32, 34-35, 37А, 39-40, 44, 47, 49, 53, 56-57, 60-62, 64, 68А, 69-70, 74, 76, 78, 80, 82

Вышневый пров.: 1, 3, 5

Дружбы пров.: 1-3, 5-7, 10-14

Леси Украинкы: 3-5

Лисова: 4-5, 6-10, 13-19, 21, 24-29, 34-36, 38-42, 44-47, 49-50, 52, 55, 65, 72

Мыру: 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодыжна: 1-6, 7а

Ныжча: 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова: 3-5, 10, 12, 14-16, 20, 22, 29-30, 32

Паркова: 1-2, 4-6, 8, 10-14, 16-17, 21, 25, 37, 49, 55

Перемогы: 1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова: 2, 4-6, 13, 25А, 29

Садова: 1-2, 4-6, 11-12, 16-21, 24-27, 32-36

Тернова: 1-2, 4, 6А, 7-8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тимирязева пров.: 6

Травнева: 2-3, 5, 9, 11-12, 16, 20-21

Тясмынська: 7, 13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, 34, 40

Тясмынськый пров.: 5, 10

Хутирська: 1

Центральна: 2-4, 4А, 5, 7-10, 16, 18-19, 21, 23, 25-31, 34-35, 37, 39, 41-45, 47, 49-50, 52-55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Черкаська: 1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21, 33, 38-39, 41, 45-47, 50, 55, 58-60, 63-64, 69, 79

Чыгырынська: 1, 4-11, 13, 16, 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 33, 35, 38-39, 39А, 40-41, 43-44, 46-47

Шевченка: 5-6, 8, 10, 12-13, 15-16, 20, 22, 26

Шкильна: 4-5, 7-9, 11

Яблунева: 1-2, 7, 10-11, 13, 18, 22-23, 28, 30.

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