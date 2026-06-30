Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 1 липня є частиною планових ремонтних робіт.

Жителям Дніпропетровської області повідомили про запровадження графіків відключення світла на 1 липня, які охоплять низку населених пунктів регіону, пише Politeka.net.



Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 1 липня є частиною планових ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Такі заходи спрямовані на модернізацію мереж, підвищення їхньої надійності, зниження ризиків аварій та забезпечення стабільного електропостачання в періоди пікових навантажень.

01.07.2026 року, із 07:30–18:00 години, планові знеструмлення також очікуються в місті Жовті Води. Без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Івана Богуна — 42, 44, 46, 48

Козацької Слави — 18, 23, 23А, 25

Також цього дня будуть тривати тривалі знеструмлення з 08:00–18:00 години в населеному пункті Обухівка. Знеструмлять окремі вулиці:

СТ — 131, 303, 305, 344, 351

СТ «Ізумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855

СТ «Орільська Галявина» — 80

СТ «Елеватор» — 93, 106, 119, 128

Центральна — 1

СТ «Колос» — 207

За інформацією профільних служб, 1 липня 2026 року відключення світла відбудуться в селі Червоний Садок з 09:00–18:00 години на вулицях:

Джерельна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40/А, 41, 43

Жовтнева — 14

У селі Братське електропостачання буде обмежене з 09:00 до 18:00. У цей період без світла залишаться споживачі на вулицях:

Горіхова — 7, 27/з.д.0071

Зоряна — 15

Сурянська — 0027, 0029, 0030, 0031, 0093

Того ж дня планові роботи триватимуть і в селі Вільне. Тут також із 08:00 до 20:00 буде тимчасово припинено електропостачання за адресами:

Сонячна — 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

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