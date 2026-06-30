Жителям Днепропетровской области сообщили о введении графиков отключения света на 1 июля, которые охватят ряд населённых пунктов региона, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Днепропетровской области являются частью плановых ремонтных и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. Такие меры направлены на модернизацию сетей, повышение их надежности, снижение рисков аварий и обеспечение стабильного электроснабжения в периоды пиковых нагрузок.

01.07.2026 года, с 07:30–18:00, плановые обесточивания также ожидаются в городе Жовти Воды. Без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улицах:

Ивана Богуна — 42, 44, 46, 48

Козацькои Славы — 18, 23, 23А, 25

Также в этот день будут продолжаться обесточения с 08:00–18:00 в населенном пункте Обухивка. Обесточат отдельные улицы:

СТ — 131, 303, 305, 344, 351

СТ «Изумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855

СТ «Орильська Галявына» — 80

СТ «Элеватор» — 93, 106, 119, 128

Центральна — 1

СТ «Колос» — 207

По информации профильных служб, 1 июля 2026 года отключения света произойдут в селе Червоный Садок с 09:00–18:00 на улицах:

Джерельна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40/А, 41, 43

Жовтнева — 14

В селе Братське электроснабжение будет ограничено с 09:00 до 18:00. В этот период без света останутся потребители на улицах:

Горихова — 7, 27/з.д.0071

Зоряна — 15

Сурянська — 0027, 0029, 0030, 0031, 0093

В тот же день плановые работы будут продолжаться и в селе Вильне. Здесь также с 08:00 до 20:00 будет временно прекращено электроснабжение по адресам:

Сонячна — 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59.



Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Источник: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

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