Графики отключения света в Черниговской области на 2 июля вводятся по многим адресам.

Жителей Черниговской области предупреждают о масштабных плановых отключениях света, которые состоятся 2 июля в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Черниговской области на 2 июля вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях. В компании отмечают, что такие меры являются частью системного технического обслуживания инфраструктуры, направленного на повышение надежности электроснабжения.

По данным АО «Черниговоблэнерго», 2 июля с 09:00 до 18:00 в Остери будут продолжаться плановые работы, в рамках которых без электроснабжения останется значительное количество потребителей. Временные отключения коснутся десятков адресов на следующих улицах:

Незалежности — 31

Татаривська — 52, 52А

С 09:00 до 18:00 временно будет прекращено электроснабжение в населенном пункте Жукивщина. Без света останутся отдельные дома на ряде улиц, среди которых:

Лисова — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Провулок Квитневый — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Провулок Лисовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Провулок Шкильный — 16, 18

Кроме того, с 09:00 до 18:00 аналогичные плановые работы запланированы в селе Кошаны. В связи с ремонтом сетей часть потребителей временно останется без электроэнергии по ряду адресов:

Козацька — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8А, 8Б, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 14, 15А, 15Б, 17А

Польова — 1, 2, 3, 4, 11

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Червонопартызанська — 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Шкильна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А.

Также в Крени 2 июля с 09:00 до 18:00 будет временно прекращено электроснабжение. Обесточение будет длиться около 11 часов и охватит отдельные дома по адресам:

Ивана Франка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51.



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