Графики отключения света в Винницкой области на 2 июля вводятся в связи с проведением важных работ.

Жителей Винницкой области предупреждают о запланированных на 2 июля временных отключениях света в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 2 июля вводятся в связи с проведением комплексных профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики объясняют, что при плановом техническом обслуживании осуществляется проверка состояния сетей, ремонт оборудования и устранение выявленных неисправностей.

По информации АО "Винницаоблэнерго", 2 июля плановые работы будут сосредоточены в населенном пункте Браидив. В период с 09:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:

Лисова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

Л. Украинкы — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Ланова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Исторычна — 1, 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504

Жовтнева — 1, 4, 5

И. Богуна — 14, 28, 29

И. Франка — 3

Котовського — 2

Мыру — 2

Пидлисна — 1

Перемогы — 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Паркова — 11А

Кроме того, в этот же день графики отключений будут действовать и в селе Будькы. Работы также запланированы ориентировочно с 09:00 до 17:00 и предусматривают временное прекращение электроснабжения части жителей отдельных улиц:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Урожайна — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

С 09:00 до 17:00 не будет электричества в населенном пункте Лука-Мовчанська. Обесточенными останутся следующие адреса:

1 Травня — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

В. Стуса — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 501

Зарична — 1, 2, 3, 4

Карпенчука — 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Колгоспна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 500

Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 500.

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