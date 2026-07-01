Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 2 июля в нескольких населенных пунктах региона, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на энергетических объектах. По словам энергетиков, техническое обслуживание сетей необходимо для их модернизации, повышения надежности работы и снижения риска аварийных отключений в период повышенной нагрузки.
Согласно обнародованной информации, 2 июля с 07:30 до 18:00 плановые работы будут проводиться в городе Жовти Воды. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов на улицах:
- Героив Украины 1, 3
- Заводська 1, 1/1, 1/10, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3А
- Зализнычна 1А
- Обизна
- Олеся Гончара 8А, 8Б, 12, 12Б, 14
- Промыслова 3–5, 7, 7А, 8, 10, 10К, 11, 11А, 11В, 13, 15, 17, 17А, 19
Плановые отключения электроэнергии будут в Терновци. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий ДТЭК Днепровские электросети проводит профилактические работы с 08:00 до 19:00. Под отключение попадают улицы:
- Ковальська, Кошового Олега, Престольна.
Также длительные отключения запланированы в поселке Короливка. С 08:00 до 19:00 без света останутся отдельные потребители по следующим адресам:
- Молодижна 14, 14А, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32
- Рахивныча 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 25/В, 25/Г, 25/Д, 25/Е, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33, 34, 34/Б, 34/В, 35, 36, 36/А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53
Кроме того, 2 июля с 08:00 до 19:00 плановые обесточивания пройдут в селе Новостепанивка. Ограничения коснутся отдельных домовладений по адресам:
- Центральна 1, 2
В селе Попасне электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 18:00. Отключения охватят улицу Зелена, 16.
Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
Источник: Тернівська міська військова адміністрація
Источник: Губиниська селищна територіальна громада
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.