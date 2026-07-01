Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением плановых работ на 2 июля.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 2 июля в нескольких населенных пунктах региона, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на энергетических объектах. По словам энергетиков, техническое обслуживание сетей необходимо для их модернизации, повышения надежности работы и снижения риска аварийных отключений в период повышенной нагрузки.

Согласно обнародованной информации, 2 июля с 07:30 до 18:00 плановые работы будут проводиться в городе Жовти Воды. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов на улицах:

Героив Украины 1, 3

Заводська 1, 1/1, 1/10, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3А

Зализнычна 1А

Обизна

Олеся Гончара 8А, 8Б, 12, 12Б, 14

Промыслова 3–5, 7, 7А, 8, 10, 10К, 11, 11А, 11В, 13, 15, 17, 17А, 19

Плановые отключения электроэнергии будут в Терновци. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий ДТЭК Днепровские электросети проводит профилактические работы с 08:00 до 19:00. Под отключение попадают улицы:

Ковальська, Кошового Олега, Престольна.

Также длительные отключения запланированы в поселке Короливка. С 08:00 до 19:00 без света останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Молодижна 14, 14А, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32

Рахивныча 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 25/В, 25/Г, 25/Д, 25/Е, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33, 34, 34/Б, 34/В, 35, 36, 36/А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53

Кроме того, 2 июля с 08:00 до 19:00 плановые обесточивания пройдут в селе Новостепанивка. Ограничения коснутся отдельных домовладений по адресам:

Центральна 1, 2

В селе Попасне электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 18:00. Отключения охватят улицу Зелена, 16.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Источник: Тернівська міська військова адміністрація

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

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