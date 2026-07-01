Дальнейшие корректировки в секторе возможны, если расходы предприятий и дальше будут расти, что повлияет на повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области для конечных потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало ключевой темой начала лета после обновления расценок по водоснабжению и водоотводу в Кривом Роге, передает издание Politeka.

Изменения вступили в силу и коснулись структуры жилищно-коммунальных начислений для бытовых потребителей. В то же время, электроэнергия для населения осталась на уровне 4,32 грн за кВт-ч, а действующий тарифный механизм продлен до 31 октября 2026 года.

Стабильной пока остается и цена на природный газ для клиентов «Нафтогаза» — 7,96 грн за кубометр. Фиксация этого показателя будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2027 года.

Наибольшие изменения затронули именно водный сегмент. Именно здесь повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области проявилось наиболее ощутимо для домохозяйств.

Новый общий расчет составляет 78,47 грн. за кубометр. Из этой суммы 45,66 грн. приходится на подачу воды, еще 32,81 грн. — на водоотвод.

Для сравнения, предыдущий уровень был значительно ниже – 31,37 грн за кубометр. Таким образом, разница превысила более чем двухкратный порог.

Дополнительно рассматривалось предложение «Кривбассводоканала» по альтернативному варианту 81,44 грн, однако окончательное решение утвердили на другом уровне.

Обновленные начисления уже начали поступать жильцам в платежках. В городе фиксируется активное обсуждение изменений и обращение в профильные службы.

Кроме того, дальнейшая динамика будет зависеть от расходов предприятий, экономических факторов и решений регуляторов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Дальнейшие корректировки в секторе возможны, если расходы предприятий и дальше будут расти, что повлияет на повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области для конечных потребителей.

Источник: 1kr.ua

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