Как свидетельствуют данные популярных платформ, все больше можно найти работу для пенсионеров в Запорожье.

В Запорожье работодатели все более активно открывают вакансии и предлагают работу, ориентированную на украинских пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Как свидетельствуют данные популярных платформ по поиску работы, на рынке труда растет количество предложений, доступных пенсионерам. Речь идет преимущественно о должностях, не требующих специального профильного образования или значительного профессионального опыта, расширяющего возможности трудоустройства для старшего поколения.

Объявлено об открытии вакансии продавца-кассира. Предлагается работа, которая оплачивается зарплатой в размере от 18000 до 24000 гривен.

Основные обязанности работника предусматривают обслуживание посетителей заведения, консультирование по ассортименту выпечки и сопутствующей продукции, прием и обработку заказов, труд с кассовым аппаратом и проведение расчетов с клиентами. Отдельное внимание уделяется соблюдению санитарных норм и стандартов безопасности на рабочем месте.

Среди требований к кандидатам – желание трудиться и развиваться, ответственность, внимательность, а также коммуникабельность и вежливость в общении с клиентами.

Работодатель предлагает ряд преимуществ , в том числе оплачиваемое обучение и поддержку наставника на этапе адаптации. Важным условием является удобное расположение рабочих мест – сеть открывает пекарни в разных районах города, что позволяет выбрать локацию вблизи дома.

Также компания гарантирует своевременную выплату заработной платы дважды в месяц, гибкий график (4/2, 2/2, 3/3 с 07:00 до 21:00), корпоративные скидки на продукцию, бонусную программу «Приведи друга», а также дружескую атмосферу и карьерный рост.

Новая работа доступна для пенсионеров в Ивано-Франковске. Открыт набор работников на должность контролер-приемщик металлолома, за который готовы платить от 19 500 – 25 000 грн.

Среди преимуществ – своевременная заработная плата, частичная компенсация питания и расходов на медицинское освидетельствование, организованный доезд до места работы, а также наличие укрытий и возможность бесплатного посещения спортзала. Также работникам предоставляется бронирование.

От кандидатов ожидают базового понимания видов металлолома, его качества и уровня засоренности, внимательности и готовности работать на открытом воздухе. Компания готова обучать новичков, но базовые знания считаются преимуществом. Предполагается график 5/2.

В обязанности работника будет входить оценка лома цветных металлов по качеству и количеству, взвешивание транспорта с ломом, фиксация данных, а также визуальный контроль и определение типа и засоренности материала.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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