Ограничение движения транспорта в Виннице будет действовать до завершения всех ремонтных работ на участке.

Ограничения движения транспорта в Виннице вводятся из-за инфраструктурных работ на одной из городских магистралей, передает издание Politeka.

Со 2 по 11 июля включительно в городе будут действовать временные изменения на улице Праведников Мира. Причина — реконструкция сети водоснабжения, которая требует доступа к дорожному полотну и прилегающей территории.

Работы производят вблизи дома №21. На этом участке будут установлены технические средства регулирования, а также дополнительные предупреждающие знаки для участников дорожного потока.

Организаторы подчеркивают, что проезд будет частично усложнен, однако полное перекрытие не предусмотрено. Для пешеходов обустроят безопасные маршруты обхода рабочей зоны.

Городские службы координируют схему перемещения транспорта, чтобы минимизировать задержки и сохранить доступ к близлежащим дворам и объектам инфраструктуры.

Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на временные указатели, размещенные вдоль участка выполнения работ.

Такие мероприятия связаны с обновлением коммунальных систем, обеспечивающих стабильное водоснабжение в районе после завершения реконструкции.

Таким образом, ограничение движения транспорта в Виннице будет действовать до завершения всех ремонтных работ на участке.

Кроме того, об ограничении движения также сообщалось в Днепре.

Речь идет о временном перекрытии отрезка от дома №8А на Широком до здания №140 на Ингульской. Работы запланированы в рамках обновления инженерной инфраструктуры и могут продолжаться с 10 июля по 10 ноября 2026 года.

В период выполнения технических мероприятий подрядная организация обязана согласовать с патрульной полицией альтернативную схему перемещения автотранспорта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.