Hyundai Santa Fe почала робити автомобілі конкурентоспроможними навіть з виробниками преміум-класу.

Про це повідомляє портал "completecar".

Hyundai Santa Fe 2021 року залишається однією з найбільш здібних і найкращих моделей в лінійці Hyundai.

Ця ітерація, хоча вона візуально схожа на Santa Fe, випущена в 2018 році, насправді абсолютно нова.

Оновлений Hyundai Santa Fe великий, зручний, розкішний і високотехнологічний.

Інтер'єр Hyundai Santa Fe являє собою його найсильнішу сторону. Якість збірки Hyundai неухильно поліпшується протягом багатьох років.

Сидіння спереду величезні і нагадують крісла, і навіть тривале перебування за кермом не виявляє ніяких незручностей.

Ви сидите досить високо, а лінія приладової панелі Santa Fe відносно низька, тому вид спереду одночасно і значний, і панорамний.

Santa Fe досить легко маневрувати в місті, також його можна з легкістю розмістити його на вузьких паркувальних місцях.

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