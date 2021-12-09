Hyundai Santa Fe почала робити автомобілі конкурентоспроможними навіть з виробниками преміум-класу.
Про це повідомляє портал "completecar".
Hyundai Santa Fe 2021 року залишається однією з найбільш здібних і найкращих моделей в лінійці Hyundai.
Ця ітерація, хоча вона візуально схожа на Santa Fe, випущена в 2018 році, насправді абсолютно нова.
Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"
Ведучий "Маски" Остапчук публічно зачепив Монатіка, Тіну Кароль та інших зірок шоу-бізнесу: "Пішов звідси"
Розбився військовий вертоліт з главою штабу оборони, багато жертв і постраждалих: кадри з місця аварії
Знаменитий актор пішов з життя, отримавши травму: "Вдарився головою об підлогу"
"Холостячка" Огневич пояснила, чому вибрала саме Задворного: "Після того, як вимкнули камери..."
Оновлений Hyundai Santa Fe великий, зручний, розкішний і високотехнологічний.
Інтер'єр Hyundai Santa Fe являє собою його найсильнішу сторону. Якість збірки Hyundai неухильно поліпшується протягом багатьох років.
Сидіння спереду величезні і нагадують крісла, і навіть тривале перебування за кермом не виявляє ніяких незручностей.
Ви сидите досить високо, а лінія приладової панелі Santa Fe відносно низька, тому вид спереду одночасно і значний, і панорамний.
Santa Fe досить легко маневрувати в місті, також його можна з легкістю розмістити його на вузьких паркувальних місцях.
Нагадаємо, Skoda Kodiaq 2022 року отримає ряд оновлень: перші фото новинки.
Раніше Politeka повідомляла, що оновлений Ford Fiesta отримав великі зміни: як виглядає авто.
Також Politeka писала, що Skoda Fabia наостанок порадує українців новим виглядом:"виробництво припиняється".